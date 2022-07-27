Обязательная маркировка пива начнется в 2023 году. Пивовары предупреждали о росте цен из-за ее введения

Ассоциация производителей пива (объединяет компании Heineken, AB InBev Efes и «Балтика») договорилась с Минпромторгом о сроках начала маркировки пива. Об этом говорится на сайте ведомства 27 июля.

С 1 апреля 2023 года будет запущена маркировка пивной продукции в кегах, с 1 октября 2023 года — в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года — в алюминиевых банках.

«Для безболезненного внедрения процесс внедрения разделен на три этапа, это решение позволит значительно снизить нагрузку на отрасль», — прокомментировала директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Екатерина Приезжева.