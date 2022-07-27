Обязательная маркировка пива начнется в 2023 году. Пивовары предупреждали о росте цен из-за ее введения

Ассоциация производителей пива (объединяет компании Heineken, AB InBev Efes и «Балтика») договорилась с Минпромторгом о сроках начала маркировки пива. Об этом говорится на сайте ведомства 27 июля.
С 1 апреля 2023 года будет запущена маркировка пивной продукции в кегах, с 1 октября 2023 года — в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года — в алюминиевых банках.
«Для безболезненного внедрения процесс внедрения разделен на три этапа, это решение позволит значительно снизить нагрузку на отрасль», — прокомментировала директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Екатерина Приезжева.
Кампания по маркировке товаров метками Data Matrix стартовала в 2019 году. По задумке, это даст возможность проследить весь путь продукта и таким образом победить нелегальный оборот. Оператором системы стал Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — совместный проект USM Алишера Усманова, ГК «Ростех» и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого. Сейчас обязательной маркировке подлежат меховые изделия, лекарства, табачные изделия, обувь, парфюмерия, фотоаппараты и вспышки, шины и покрышки, товары легкой промышленности, молочная продукция и питьевая вода.
В случае введения в России обязательной маркировки пива, выпуск этой продукции может сократиться на 20–30%, а себестоимость вырастет на 10%, говорилось в письме Союза российских пивоваров президенту России Владимиру Путину.
По данным Nielsen, первом полугодии 2022 года продажи пива в России в натуральном объеме выросли на 4,5 %, в деньгах — на 17,6 %, то есть средняя цена покупки выросла примерно на 13%. После начала спецоперации на Украине из продажи исчезли международные марки пенного, поставки которых в Россию прекратились.