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    Адвокат сообщил о новом уголовном деле против Кара-Мурзы*

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    Находящийся под стражей общественный деятель и оппозиционер Владимир Кара-Мурза* (признан иноагентом) стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом 27 июля рассказал его адвокат Вадим Прохоров.

    По его словам, политику вменяют статью об осуществлении деятельности нежелательной в России организации (ч.1 ст. 284.1 УК РФ). Дело было возбуждено ГСУ Следственного комитета еще 13 июля, добавил юрист.

    «Обвинение Владимиру Кара-Мурзе по данной статье пока не предъявлено, постановление о возбуждении уголовного дела ни ему, ни его адвокатам пока не вручено. Никаких иных подробностей нам пока неизвестно», — рассказал Прохоров.

    22 апреля суд арестовал Кара-Мурзу по делу о фейках про российскую армию. Вопросы у правоохранительных органов вызвало выступление политика в палате представителей штата Аризона, которое состоялось 15 марта.

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