Адвокат сообщил о новом уголовном деле против Кара-Мурзы*

Находящийся под стражей общественный деятель и оппозиционер Владимир Кара-Мурза* (признан иноагентом) стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом 27 июля рассказал его адвокат Вадим Прохоров.



По его словам, политику вменяют статью об осуществлении деятельности нежелательной в России организации ( ч.1 ст. 284.1 УК РФ ). Дело было возбуждено ГСУ Следственного комитета еще 13 июля, добавил юрист.



«Обвинение Владимиру Кара-Мурзе по данной статье пока не предъявлено, постановление о возбуждении уголовного дела ни ему, ни его адвокатам пока не вручено. Никаких иных подробностей нам пока неизвестно», — рассказал Прохоров.

