Адвокат сообщил о новом уголовном деле против Кара-Мурзы*

Находящийся под стражей общественный деятель и оппозиционер Владимир Кара-Мурза* (признан иноагентом) стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом 27 июля рассказал его адвокат Вадим Прохоров.
По его словам, политику вменяют статью об осуществлении деятельности нежелательной в России организации (
«Обвинение Владимиру Кара-Мурзе по данной статье пока не предъявлено, постановление о возбуждении уголовного дела ни ему, ни его адвокатам пока не вручено. Никаких иных подробностей нам пока неизвестно», — рассказал Прохоров.
22 апреля суд арестовал Кара-Мурзу по делу о фейках про российскую армию. Вопросы у правоохранительных органов вызвало выступление политика в палате представителей штата Аризона, которое состоялось 15 марта.
*Минюст признал физлицом-иноагентом