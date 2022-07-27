E1: В екатеринбургской поликлинике выдали направление к врачу на ксерокопии чужого паспорта

В детской поликлинике в Екатеринбурге выдают талоны к врачу на копиях чужих паспортов. Об этом сообщает местное издание E1.ru со ссылкой на читательницу.
«Взяла для ребенка направление на анализы, перевернула, а на обратной стороне страница паспорта незнакомого мужчины. Пожалуйста, его серия и номер у меня на ладони! Возможно, где-то точно так же гуляет и копия моего паспорта — кто знает?» — рассказала жительница города Мария.
Женщина обратилась в прокуратуру с жалобой на нарушение закона о персональных данных. Однако ее обращение перенаправят в Роскомнадзор.
«Организации обязаны хранить персональные данные граждан в определенном месте. А по истечении определенного срока — уничтожать. Использование копий чужих паспортов, таким образом, недопустимо», — прокомментировали ситуацию в уральском управлении Роскомнадзора.
В региональном минздраве изданию «Подъем» уточнили, что по данному случаю сейчас проводится проверка.