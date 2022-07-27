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    E1: В екатеринбургской поликлинике выдали направление к врачу на ксерокопии чужого паспорта

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    В детской поликлинике в Екатеринбурге выдают талоны к врачу на копиях чужих паспортов. Об этом сообщает местное издание E1.ru со ссылкой на читательницу.

    «Взяла для ребенка направление на анализы, перевернула, а на обратной стороне страница паспорта незнакомого мужчины. Пожалуйста, его серия и номер у меня на ладони! Возможно, где-то точно так же гуляет и копия моего паспорта — кто знает?» — рассказала жительница города Мария.

    Женщина обратилась в прокуратуру с жалобой на нарушение закона о персональных данных. Однако ее обращение перенаправят в Роскомнадзор.

    «Организации обязаны хранить персональные данные граждан в определенном месте. А по истечении определенного срока — уничтожать. Использование копий чужих паспортов, таким образом, недопустимо», — прокомментировали ситуацию в уральском управлении Роскомнадзора.

    В региональном минздраве изданию «Подъем» уточнили, что по данному случаю сейчас проводится проверка.

    Ранее «Фонтанка» рассказала о том, что жительнице Петербурга выдали направление на обследование вместе с чужим — на сифилис. На обратной стороне находились полные персональные данные пациента, который ранее обращался в лабораторию.

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