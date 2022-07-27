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    Ослепший пёс упал в люк в Гатчине. «Кошкиспас» показывает, как его доставали

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    Эпидемия падений животных в люки продолжается. Волонтёры петербургской организации «Кошкиспас» (ПСО «Экстремум») извлекли из-под земли на этот раз собаку.

    Как сообщает 27 июля сообщество «Кошкиспас» в «ВКонтакте», в минувшую пятницу пёс упал в люк в посёлке Пригородный в Гатчине, на железнодорожном переезде. «Неведомо, каким счастьем на шумном переезде с пешеходной дорожки кто-то его услышал. Люк находится за ограждением внизу насыпи, частично скрыт травой. Увидеть собаку, не подойдя к люку вплотную, вообще невозможно. По словам заявителей, собака там находится два дня, штатные службы отказали, а пока нашли нас», — рассказывают волонтёры.

    Пёс, по их словам, находился в продолговатой бетонной камере, заполненной тухлой водой. Он стоял на проводах — «больше стоять было негде, впрочем, как и ни сесть, ни лечь», и практически не реагировал на голос.

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    Спасателям удалось вытащить его с помощью петель из бинта и верёвки. А когда подняли наверх, поняли причину случившегося.

    «Пес оказался почти слепой, и не исключено, что и глуховат. Старый-старый пес с выпученными больными глазами. Идти он не мог. Попытки поставить его на ноги не увенчались успехом. У него просто не осталось на это сил. Пес смертельно устал. Тут мы еще раз подивились удаче, которая помогла псу, ведь за все время, пока мы с ним возились и после этого, он не издал ни звука. Как его нашли? Как рассмотрели? Это просто чудо!» — делятся спасатели.

    Собаку отдали сотрудникам автосервиса, которые не смогли сами его достать. Они дали ему корм, воду и тихое место для отдыха. На следующий день ему стало лучше, и он начал гулять по территории.

    21 июля в том же Гатчинском районе в переливной трубе между двумя колодцами застряла другая собака. Волонтёры смогли ее вытащить.

    «Администрация Гатчинского района, пожалуйста, обратите внимание на происходящее на вашей территории, пока не произошла трагедия! — просят спасатели. — Сообщения об открытых люках следует как можно быстрее направлять в 004, 112, аварийные службы».

    За восемь дней волонтёры «Кошкиспаса» получили восемь заявок на извлечение животных, попавших в люки: четырёх котов и четырёх собак. На юге Петербурга спасли лабрадора, которого едва не засосало мазутное болото, а в Петропавловской крепости из-под земли вытаскивали котёнка.

    Фото: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум

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