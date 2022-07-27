Семиклассник на мопеде попал под машину петербурженки во Всеволожске

Очередное серьезное ДТП с несовершеннолетним мопедистом произошло днем 26 июля во Всеволожском районе Ленобласти. Подростка увезли в больницу.



В 13:15 на пересечении равнозначных дорог у дома 35 по Отрадницкой улице во Всеволожске 14-летний мальчик на мопеде Irbis Grace столкнулся с автомобилем Nissan Pathfinder под управлением 36-летней петербурженки, двигавшимся справа. Об этом «Фонтанке» стало известно 27 июля.

В результате аварии семиклассника госпитализировали с травмами средней тяжести. Полиция устанавливает, кому принадлежит мопед.