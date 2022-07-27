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    Семиклассник на мопеде попал под машину петербурженки во Всеволожске

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    Очередное серьезное ДТП с несовершеннолетним мопедистом произошло днем 26 июля во Всеволожском районе Ленобласти. Подростка увезли в больницу.

    В 13:15 на пересечении равнозначных дорог у дома 35 по Отрадницкой улице во Всеволожске 14-летний мальчик на мопеде Irbis Grace столкнулся с автомобилем Nissan Pathfinder под управлением 36-летней петербурженки, двигавшимся справа. Об этом «Фонтанке» стало известно 27 июля.

    В результате аварии семиклассника госпитализировали с травмами средней тяжести. Полиция устанавливает, кому принадлежит мопед.

    За последние недели в Ленобласти пострадали уже несколько юных мопедистов. Вечером 20 июля пьяный пенсионер на Nissan X-Trail, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил 16-летнего парня, ехавшего по главной на мопеде. За два дня до этого в поселке имени Морозова 16-летний мопедист выехал на перекресток и попал под колеса Skoda Rapid. Пострадал и он, и его пассажирка-ровесница. Все трое несовершеннолетних получили травмы средней тяжести.

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