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    Четверо детей за день попали под машины в Ленобласти на мопеде, велосипеде и пешком

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    Во Всеволожском районе Ленобласти за сутки 18 июля в ДТП пострадали четверо несовершеннолетних. Двое ехали на мопеде, один — на велосипеде, и одна девочка шла пешком.

    Около трех часов дня на 7-м километре автодороги «Осиновая Роща — Магистральная» 70-летняя петербурженка, управляя автомобилем Hyundai Creta, сбила 11-летнюю девочку, которая пыталась перебежать дорогу вне зоны пешеходного перехода, сообщает 19 июля 47news со ссылкой на правоохранительные органы. В результате школьницу госпитализировали с травмами средней тяжести. Автомобилистка, по данным дорожной полиции, в 2022 году трижды привлекалась за превышение скорости.

    В половине девятого часа вечера в поселке имени Морозова 16-летний парень на мопеде Honda выскочил на перекресток на улице Спорта и столкнулся с автомобилем Skoda Rapid под управлением 33-летней жительницы Петербурга. Юный мопедист ехал с пассажиркой-ровесницей, после ДТП обоих доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

    А спустя примерно полчаса на Миллионной улице в поселке Щеглово неизвестный водитель на легковом автомобиле сбил 6-летнего мальчика, ехавшего на велосипедисте. Ребенок получил перелом руки. Его увезли в больницу и после оказания помощи отпустили долечиваться дома.

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