Четверо детей за день попали под машины в Ленобласти на мопеде, велосипеде и пешком

Во Всеволожском районе Ленобласти за сутки 18 июля в ДТП пострадали четверо несовершеннолетних. Двое ехали на мопеде, один — на велосипеде, и одна девочка шла пешком.

Около трех часов дня на 7-м километре автодороги «Осиновая Роща — Магистральная» 70-летняя петербурженка, управляя автомобилем Hyundai Creta, сбила 11-летнюю девочку, которая пыталась перебежать дорогу вне зоны пешеходного перехода, сообщает 19 июля 47news со ссылкой на правоохранительные органы. В результате школьницу госпитализировали с травмами средней тяжести. Автомобилистка, по данным дорожной полиции, в 2022 году трижды привлекалась за превышение скорости.

