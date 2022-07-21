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    Пьяный 83-летний мужчина сбил подростка на мопеде под Выборгом

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    Серьезное ДТП с мопедом произошло вечером 20 июля в Выборгском районе Ленобласти. Нетрезвый пенсионер отправил в больницу школьника.

    В 19:20 накануне на подъезде к поселку Смирново недалеко от Выборга 83-летний мужчина на автомобиле Nissan X-Trail, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил ехавший по главной мопед «Альфа» без госномера под управлением 16-летнего парня. Пожилой водитель при этом был пьян: освидетельствование показало 0,237 мг/л. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 июля.

    В результате аварии подросток — ученик 9-го класса одной из выборгских школ — получил политравму, множественные ушибы и переломы. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Мопед принадлежит пострадавшему.

    На пенсионера составили административный протокол за «пьяную» езду по ст. 12.8, ч. 1, КоАП РФ. Раньше мужчина за нарушения ПДД не привлекался.

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