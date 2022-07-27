СКР показал на видео мужчину из Новосибирска, которого подозревают в убийстве 17-летней

Видеозапись, на которой показан фигурант уголовного дела об убийстве 17-летней в Новосибирске, появилась в Telegram-канале Следственного комитета РФ 27 июля. На ней мужчина сообщает, что задержан за убийство своей девушки.
Перед камерой мужчина ведёт себя сдержанно. На вопросы отвечает односложно, предварительно выдерживая паузу.
«Фонтанка» писала, что в ночь на 27 июля в Новосибирске жестоко убили 17-летнюю девушку. По данным НГС, убийца — её бывший парень. Он был очень ревнив и не мог смириться с расставанием. После поступка он хотел уехать из России. Убийство зафиксировал видеорегистратор проезжавшей мимо машины.
Вероятного преступника задержали. Возбуждено уголовное дело по первой части 105-й статьи УК РФ («Убийство»). Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством.