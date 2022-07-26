Российскую орбитальную станцию начнут строить ближе к концу десятилетия

Первый этап строительства новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) может начаться в 2028 году. Об этом 26 июля заявил генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев.
«Мы предлагаем ее строить двумя этапами. Если решение о ее строительстве будет принято до конца года, то первый этап начнется в 2028 году с запуска ракетой-носителем «Ангара-А5М» Научно-энергетического модуля. НЭМ необходимо будет дооснастить различными системами, в том числе блоком гиродинов, чтобы получить возможность использовать его несколько лет в качестве основного модуля», — сказал он. Далее на такой же ракете будут запущены Узловой и Шлюзовой модули.
По словам Соловьева, после стыковки в 2028 году Узлового модуля с Байконура можно будет отправить первый экипаж. «Мы предполагаем, что в начале строительства экипажи будут посещать РОСС два раза в год, грузы будут доставляться грузовыми кораблями серии «Прогресс», запускаемыми ракетами-носителями «Союз-2.1б», — рассказал генконструктор.
Первый этап строительства должен завершиться к 2030 году — до этого срока США хотят продлить работу Международной космической станции.
Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года. Он выразил надежду, что к тому моменту начнется формирование отечественной орбитальной станции.