Российскую орбитальную станцию начнут строить ближе к концу десятилетия

Первый этап строительства новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) может начаться в 2028 году. Об этом 26 июля заявил генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев.



«Мы предлагаем ее строить двумя этапами. Если решение о ее строительстве будет принято до конца года, то первый этап начнется в 2028 году с запуска ракетой-носителем «Ангара-А5М» Научно-энергетического модуля. НЭМ необходимо будет дооснастить различными системами, в том числе блоком гиродинов, чтобы получить возможность использовать его несколько лет в качестве основного модуля», — сказал он. Далее на такой же ракете будут запущены Узловой и Шлюзовой модули.