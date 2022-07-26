Роскосмос показал, как будет выглядеть российская орбитальная станция

Роскосмос на фоне объявления о том, что Россия выходит из проекта Международной космической станции после 2024 года, показала примерный облик отечественной орбитальной станции.



Российскую орбитальную станцию разрабатывает ракетно-космическая корпорация «Энергия». Судя по опубликованной в Telegram-канале госкорпорации схеме, на первом этапе развертывания ее экипаж составят всего два человека; он предполагает выведение базового, научно-энергетического, узлового и шлюзового модулей. На втором этапе экипаж расширится до четырех человек, будут развернуты целевой и производственный модули, а также платформа обслуживания.

