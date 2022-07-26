    Пробки

    5/10

    usd57.78eur58.67
    Новые штаммы COVIDУ ресторанов подгораетРеновация 2.0Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Роскосмос показал, как будет выглядеть российская орбитальная станция

    3095
    10 комментариев

    Роскосмос на фоне объявления о том, что Россия выходит из проекта Международной космической станции после 2024 года, показала примерный облик отечественной орбитальной станции.

    Российскую орбитальную станцию разрабатывает ракетно-космическая корпорация «Энергия». Судя по опубликованной в Telegram-канале госкорпорации схеме, на первом этапе развертывания ее экипаж составят всего два человека; он предполагает выведение базового, научно-энергетического, узлового и шлюзового модулей. На втором этапе экипаж расширится до четырех человек, будут развернуты целевой и производственный модули, а также платформа обслуживания.

    ПоделитьсяПоделиться

    В марте тогдашний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что первый модуль своей орбитальной станции Россия может запустить уже в 2026 году, «если сильно поднапрячься».

    Эксплуатация МКС должна была завершиться в 2024 году, однако власти США решили продлить срок ее работы до 2030 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 10

    Otkating26 Июл 2022 в 17:22
    Отец читает сыну на ночь сказку "Волк и семеро козлят":
    — … и вот кузнец, чтобы обмануть козлят, выковал волку тоненький голосок.
    Тут сын интересуется:
    — А как это он его выковал?!
    — Ну как?! Посадил волка на наковальню — и кувалдой как даст...
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close
    close