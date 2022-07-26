Минюст внес Bellingcat* и The Insider* в список нежелательных в России

Минюст России по требованию Генпрокуратуры обновил список организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом 26 июля говорится на сайте ведомства.



Список пополнили издания Bellingcat* и The Insider* (признаны СМИ-иноагентами), а также чешский Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute).



В Генпрокуратуре заявляли, что деятельность этих организаций «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

