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    Минюст внес Bellingcat* и The Insider* в список нежелательных в России

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    2 комментария

    Минюст России по требованию Генпрокуратуры обновил список организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом 26 июля говорится на сайте ведомства.

    Список пополнили издания Bellingcat* и The Insider* (признаны СМИ-иноагентами), а также чешский Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute).

    В Генпрокуратуре заявляли, что деятельность этих организаций «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

    Накануне в ФСБ заявили, что главный расследователь Bellingcat Христо Грозев якобы участвовал в операции украинских спецслужб, которые планировали угнать российские самолеты. Сам он подтвердил, что подобная задумка была, однако ему отводилась роль режиссера-документалиста.

    * — организации признаны Генпрокуратурой РФ нежелательными, признаны иноагентами.

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    Комментарии 2

    мухомор26 Июл 2022 в 17:59
    Грозев сам уже успел написать, что участвовал.
    Так что якобы можно убрать.
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