Минюст внес Bellingcat* и The Insider* в список нежелательных в России

Минюст России по требованию Генпрокуратуры обновил список организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом 26 июля говорится на сайте ведомства.
Список пополнили издания Bellingcat* и The Insider* (признаны СМИ-иноагентами), а также чешский Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute).
В Генпрокуратуре заявляли, что деятельность этих организаций «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».
Накануне в ФСБ заявили, что главный расследователь Bellingcat Христо Грозев якобы участвовал в операции украинских спецслужб, которые планировали угнать российские самолеты. Сам он подтвердил, что подобная задумка была, однако ему отводилась роль режиссера-документалиста.
* — организации признаны Генпрокуратурой РФ нежелательными, признаны иноагентами.