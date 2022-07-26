Венецианский кинофестиваль объявил программу — России остается болеть за Голиафа

79-й Венецианский кинофестиваль 26 июля представил свою программу. За главный приз — «Золотого льва» — будут бороться Даррен Аронофски, Алехандро Иньярриту, Лука Гуаданьино и другие знаменитые режиссеры. На красной дорожке появятся звезды: Оливия Уайлд, Пенелопа Крус, Ана де Армас, Кейт Бланшетт, Тимоти Шаламе, Хью Джекман, Лора Дерн и другие.

В основном конкурсе заявлено 23 фильма. Фестиваль откроется картиной «Белый шум» Ноя Баумбаха. Это черная комедия с Адамом Драйвером и Гретой Гервиг в главных ролях, в которой рассказывается, как преподаватель колледжа, изучающий Гитлера, противостоит химическому загрязнению воздуха, угрожающему жизни его семьи.



Даррен Аронофски представит адаптацию пьесы Сэмюэля Д. Хантера «Кит» о болезненно тучном отшельнике (Брендан Фрейзер), который пытается восстановить отношения с 17-летней дочерью, которую в молодости он бросил из-за любовника.

Алехандро Гонсалес Иньярриту («Бёрдмэн», «Выживший») представит на конкурс свой новый фильм «Бардо, или Ложная хроника горстки истин». Гонсалес назвал ее «ностальгической комедией на фоне эпического путешествия». Она рассказывает о мексиканском журналисте, который возвращается на родину и борется с экзистенциальным кризисом.



Режиссер Тодд Филд примет участие в конкурсе с фильмом «Тар» — историей о первой женщине-дирижере большого немецкого оркестра. Главную роль в фильме сыграла Кейт Бланшетт, а музыку написала Хильдур Гуднадоуттир, оскароносная композитор фильма «Джокер».

Также на «Золотого льва» претендует «Сын» Флориана Зеллера, заключительная часть его трилогии о семейных отношениях (за вторую часть, «Отец», режиссер получил «Оскара») с Хью Джекманом и Ларой Дерн в главных ролях. Главный герой картины — 17-летний подросток Николас, который борется с депрессией из-за развода родителей.



Итальянский режиссер Лука Гуаданьино покажет подростковую хоррор-драму «Кости и все такое». В фильме снялись Тимоти Шаламе, с которым уже работал режиссер в «Назови меня своим именем», а также Тэйлор Рассел. Картина снята по роману Камиллы Д’Анджелис и рассказывает о каннибалке Марен, которая пожирает всех, кто в нее влюблен.

Вне конкурса зрителей ждет множество громких премьер. Гостям фестиваля покажут психологический триллер «Не волнуйся, дорогая», вторую режиссерскую работу Оливии Уайлд, слэшер «Жемчужина» культового американского режиссера Ти Уэста с Мией Гот в главной роли, служащий приквелом к его фильму «Х» о группе кинематографистов-любителей, снимающих порно в Техасе 70-х. Уолтер Хилл представит вестерн «Умереть за доллар» с Кристофом Вальцем в главной роли охотника за головами. Вне конкурса пройдет премьера третьей и последней части сериала Ларса фон Триера «Королевство», действие которой происходит в нейрохирургическом отделении главной больницы Дании.



Также вне конкурса покажут фильм выходца из России, израильско-американского режиссера Евгения Афинеевского «Зима в огне: борьба Украины за свободу».

Председателем жюри фестиваля станет американская актриса и писательница, лауреат двух «Оскаров» Джулианна Мур.

В этом году в Венеции не будет российских фильмов, за исключением выдвинутой от Казахстана картины «Голиаф» Адильхана Ержанова с Дмитрием Чеботаревым и Александрой Ревенко (фильм совместного производства казахстанских компаний Short brothers и Changepoint и российских All Media (a START Company) и «Форест-Фильм»).

