Упрощенной «Ладе Гранте» вернули кондиционер

АвтоВАЗ объявил о возобновлении производства LADA Granta с кондиционером. Его добавили в качестве опции для комплектации Classic 2022 модельного года. По данным производителя, на «Гранты» с кондиционером приходится около 80% продаж.
Стоимость LADA Granta с кондиционером в кузове седан начинается от 597 200 рублей по госпрограмме льготного кредитования и от 745 900 рублей без нее, сообщает 26 июля пресс-служба АвтоВАЗа. Для лифтбека цены стартуют от 613 200 рублей и 765 900 рублей, соответственно. Еще одной опцией за дополнительную плату стали 15-дюймовые колеса с легкосплавными дисками.
Универсал Granta Cross с кондиционером обойдется минимум в 650 000 рублей по госпрограмме или от 811 900 рублей без нее. Дополнительно в эту комплектацию вошли водительское сиденье с регулировкой по высоте, подогрев передних сидений и 15-дюймовые колеса с двухцветными легкосплавными дисками. Машина также получила пластиковый защитный обвес на дверях, порогах и колесных арках, рейлинги на крыше, черный металлизированный окрас корпусов наружных зеркал.
LADA Granta Classic 2022 стала первой моделью на конвейере АвтоВАЗа после ухода из России Renault и долгих простоев производства из-за дефицита компонентов. В упрощенную комплектацию вошли электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, центральный замок и аудиоподготовка с четырьмя динамиками. Следующей «антикризисную» версию получила трехдверная «Нива», накануне АвтоВАЗ объявил, сколько она будет стоить. За ними должны последовать Niva Travel и семейство LADA Vesta.