Упрощенной «Ладе Гранте» вернули кондиционер

АвтоВАЗ объявил о возобновлении производства LADA Granta с кондиционером. Его добавили в качестве опции для комплектации Classic 2022 модельного года. По данным производителя, на «Гранты» с кондиционером приходится около 80% продаж.

Стоимость LADA Granta с кондиционером в кузове седан начинается от 597 200 рублей по госпрограмме льготного кредитования и от 745 900 рублей без нее, сообщает 26 июля пресс-служба АвтоВАЗа. Для лифтбека цены стартуют от 613 200 рублей и 765 900 рублей, соответственно. Еще одной опцией за дополнительную плату стали 15-дюймовые колеса с легкосплавными дисками.