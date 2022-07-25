АвтоВАЗ назвал цену трехдверной «Нивы» в «антикризисной» комплектации

АвтоВАЗ объявил о начале продаж обновленной трехдверной LADA NIVA Legend. Внедорожник в комплектации Classic 2022 модельного года обойдется почти в 800 тысяч рублей. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Версия Classic станет для «Нивы» базовой. В состав комплектации входят гидроусилитель руля, стальная защита двигателя, 16-дюймовые колеса на штампованных дисках и со всесезонной резиной, электростеклоподъемники передних дверей, дневные ходовые огни и бортовой компьютер. В машине предусмотрена проводка для аудиосистемы и динамиков и предустановлена антенна.