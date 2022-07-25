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    АвтоВАЗ назвал цену трехдверной «Нивы» в «антикризисной» комплектации

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    Фото: АвтоВАЗ
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    АвтоВАЗ объявил о начале продаж обновленной трехдверной LADA NIVA Legend. Внедорожник в комплектации Classic 2022 модельного года обойдется почти в 800 тысяч рублей. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба автопроизводителя.

    Версия Classic станет для «Нивы» базовой. В состав комплектации входят гидроусилитель руля, стальная защита двигателя, 16-дюймовые колеса на штампованных дисках и со всесезонной резиной, электростеклоподъемники передних дверей, дневные ходовые огни и бортовой компьютер. В машине предусмотрена проводка для аудиосистемы и динамиков и предустановлена антенна.

    Стоимость автомобиля будет начинаться от 796 500 рублей. По госпрограмме льготного кредитования она стартует от 647 600 рублей.

    Сборку NIVA Legend АвтоВАЗ возобновил в новой версии с 13 июля. Внедорожник стал второй моделью, получившей комплектацию Classic 2022, после LADA Granta. В компании планируют, что к концу лета к ним добавится Niva Travel, а в начале 2023 года — LADA Vesta. В мае и начале июня производство на предприятии простаивало из-за дефицита компонентов, после чего продажи марки обвалились более чем на 80%.

    Фото: АвтоВАЗ

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