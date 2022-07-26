Консульский департамент МИД РФ: Не исключаем, что Европа перестанет выдавать россиянам шенгенские визы

Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что российские власти в свете действий Запада не исключают развития событий, при котором гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы.
«Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями — русофобами, и воспринимаем их соответственно. Вместе с тем мы уже наблюдаем фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии», — заявил дипломат в интервью ТАСС, опубликованном 26 июля.
«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — добавил Волынкин.
Он отметил, что Москва выступает за сохранение возможности поездок граждан РФ в Европу и европейцев в Россию и надеется на здравый смысл властей ЕС.
«Но даже если представить, что гипотетическая ситуация полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам станет реальностью, мы могли бы рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами», — резюмировал он.
Напомним, в интернете поползли слухи о том, что Финляндия хочет прекратить выдачу виз жителям России. Это не так. Панические сообщения основаны на высказываниях отдельных политиков. 25 июля вице-премьер Финляндии Тютти Туппурайнен заявила, что страна не планирует прекращать выдачу туристических виз россиянам. Суоми не может принять подобное решение в одиночку, оно должно получить одобрение на уровне Евросоюза.