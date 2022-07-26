Консульский департамент МИД РФ: Не исключаем, что Европа перестанет выдавать россиянам шенгенские визы

«Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями — русофобами, и воспринимаем их соответственно. Вместе с тем мы уже наблюдаем фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии», — заявил дипломат в интервью ТАСС , опубликованном 26 июля.

Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что российские власти в свете действий Запада не исключают развития событий, при котором гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы.

«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — добавил Волынкин.



Он отметил, что Москва выступает за сохранение возможности поездок граждан РФ в Европу и европейцев в Россию и надеется на здравый смысл властей ЕС.



«Но даже если представить, что гипотетическая ситуация полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам станет реальностью, мы могли бы рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами», — резюмировал он.

