«Сапсан» в Петербурге пугает птенцов куропаток

Птичий детский сад обосновался во Фрунзенском районе Петербурга. Там выращивает птенцов серая куропатка — всего девять особей.
«Место для выведения, конечно, удивило. Недалеко от железнодорожных путей. Был свидетелем, как проезжающий «Сапсан» на большой скорости напугал их, и им пришлось даже лететь», — рассказывает фотограф Антон Кубышкин 26 июля в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».
Серая куропатка занесена в Красные книги Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Тем не менее в городе их можно увидеть, например зимой у Ладожского вокзала во всей красе сняли стаю из 11 птиц, а в Невском районе заметили одинокого самца.