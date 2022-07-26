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    «Сапсан» в Петербурге пугает птенцов куропаток

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    2 комментария
    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
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    Птичий детский сад обосновался во Фрунзенском районе Петербурга. Там выращивает птенцов серая куропатка — всего девять особей.

    «Место для выведения, конечно, удивило. Недалеко от железнодорожных путей. Был свидетелем, как проезжающий «Сапсан» на большой скорости напугал их, и им пришлось даже лететь», — рассказывает фотограф Антон Кубышкин 26 июля в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».

    Серая куропатка занесена в Красные книги Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Тем не менее в городе их можно увидеть, например зимой у Ладожского вокзала во всей красе сняли стаю из 11 птиц, а в Невском районе заметили одинокого самца.

    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России

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    Комментарии 2

    27626982526 Июл 2022 в 08:26
    Как мы относимся с природе и экологии- скоро все виды будут в красной книге.
    +0-0
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