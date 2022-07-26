    Пробки

    3/10

    usd57.78eur58.67
    Казус капремонтаУ ресторанов подгораетРеновация 2.0Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Россия ведёт переговоры с 18 странами об упрощении визового режима

    6100
    12 комментариев

    Российские власти ищут способы упростить визовый режим с несколькими странами. Об этом заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин в интервью ТАСС, опубликованном 26 июля.

    «МИД России на постоянной основе ведет работу по упрощению визового режима с иностранными государствами — в настоящее время таковых порядка 18 стран», — сказал он.

    Среди этих стран, по его словам, Китай, Гонконг, Малайзия, некоторые государства Латинской Америки и Карибского бассейна.

    «В стадии согласования с властями Малайзии находится проект двустороннего межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований. С китайскими партнерами по линии Ростуризма проводится работа по совершенствованию двустороннего соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Вопрос об увеличении срока безвизовых поездок граждан прорабатывается также с гонконгской стороной», — добавил Волынкин.

    Напомним, 25 июля вице-премьер Финляндии Тютти Туппурайнен заявила, что страна не планирует прекращать выдачу туристических виз россиянам. Слухам о прекращении выдачи виз верить не стоит. Суоми не может принять подобное решение в одиночку, оно должно получить одобрение на уровне Евросоюза.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 12

    vityunja26 Июл 2022 в 09:45
    Это делается для тех людей у кого есть деньжата.В Европу и Америку вход закрыт.Надо же искать альтернативу.
    +0-0
    Leo.S26 Июл 2022 в 08:47
    А какие настроения в африканских племенах? Готовы к безвизу?
    +0-0
    tochilshik26 Июл 2022 в 08:39
    мы мечтали о таком курсе доллара.а получили полеты втридорога.Турция уже неподъемна.а тут америка,гоконг.кому нужен безвиз если 3 пересадки и двое суток?
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close
    close