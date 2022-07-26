Россия ведёт переговоры с 18 странами об упрощении визового режима

Российские власти ищут способы упростить визовый режим с несколькими странами. Об этом заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин в интервью ТАСС, опубликованном 26 июля.



«МИД России на постоянной основе ведет работу по упрощению визового режима с иностранными государствами — в настоящее время таковых порядка 18 стран», — сказал он.



Среди этих стран, по его словам, Китай, Гонконг, Малайзия, некоторые государства Латинской Америки и Карибского бассейна.

