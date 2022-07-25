Илон Маск и чужая жена. А был ли роман, который обсуждает весь мир

Сооснователь компании Google Сергей Брин разводится с женой Николь Шэнахан из-за того, что она якобы изменила ему с Илоном Маском. О размолвке в семье и среди близких друзей, коими были одни из богатейших людей мира, 25 июля написал The Wall Street Journal.



Сутки спустя Маск опроверг сообщение, назвав его «полным бредом». Основатель «Теслы» рассказал, что не ссорился с Брином. Напротив, они буквально накануне вместе были на вечеринке. А вот Николь Шэнахан вряд ли присутствовала на ней: Илон Маск утверждает, что видел женщину всего три раза и романтики в этих встречах не было — рядом всегда присутствовало множество людей.