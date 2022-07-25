Маск опроверг информацию о романе с женой сооснователя Google

Американский предприниматель Илон Маск, самый богатый человек в мире по версии Bloomberg, заявил, что публикации СМИ о его романе с женой сооснователя компании Google Сергея Брина не соответствуют действительности и что сам он дружит с Брином.



«Это [сообщения СМИ] — полный бред. Мы с Сергеем друзья и были прошлой ночью вместе на вечеринке. Я видел Николь лишь дважды за три года, и в эти два раза рядом было много людей. Ничего романтического», — заявил Маск в твиттере (перевод по ТАСС).

