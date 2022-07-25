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    Маск опроверг информацию о романе с женой сооснователя Google

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    Американский предприниматель Илон Маск, самый богатый человек в мире по версии Bloomberg, заявил, что публикации СМИ о его романе с женой сооснователя компании Google Сергея Брина не соответствуют действительности и что сам он дружит с Брином.

    «Это [сообщения СМИ] — полный бред. Мы с Сергеем друзья и были прошлой ночью вместе на вечеринке. Я видел Николь лишь дважды за три года, и в эти два раза рядом было много людей. Ничего романтического», — заявил Маск в твиттере (перевод по ТАСС).

    24 июля The Wall Street Journal написал, что Маск и Брин были близкими друзьями, но прошлой осенью у Маска случился короткий роман с женой Брина Николь Шэнахан, после чего тот, предположительно, подал на развод.

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