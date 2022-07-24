WSJ: Сооснователь Google Сергей Брин подал на развод с женой из-за её романа с Илоном Маском

Сооснователь Google Сергей Брин, один из наиболее известных предпринимателей Кремниевой долины, подал на развод со своей супругой Николь Шанахан после её короткого романа с Илоном Маском. Об этом 24 июля сообщает The Wall Street Journal (WSJ).



По данным источниковиздания, проблемы в браке Брина и Шанахан возникли осенью 2021 года. Первостепенную роль в этом сыграли простои во время пандемии COVID-19 и сложности, связанные с уходом за их 3-летней дочерью.