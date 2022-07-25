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    Корабли НАТО встали недалеко от Петербурга. Три судна «гостят» в Эстонии

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    В Эстонию прибыли корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1 — Standing NATO Maritime Group 1). Об этом 25 июля пишет «Интерфакс».

    Штабной корабль ВМС Нидерландов HNLMS Karel Doorman (флагман SNMG1) и португальский фрегат NRP Corte-Real пришвартовались у причальной стенки в Старой гавани Таллина утром в понедельник. А британский танкер RFA Tidesurge прибыл в порт Мууга.

    В Эстонии эти корабли смогут пополнить свои запасы и приготовиться к выполнению дальнейших задач, а также «ознакомиться с условиями и особенностями местной акватории».

    В последний раз суда SNMG1 посещали данную страну в апреле и приняли участие в совместных учениях с эстонскими ВМС и ВВС.

    «Фонтанка» писала, что 19 июля в порт Хельсинки вошел ракетный эсминец ВМС США USS Arleigh Burke, способный нести ракеты «Томагавк». 23-го числа он вышел в Финский залив после учений с боевыми кораблями Финляндии и Швеции в Балтийском море.

    В Петербурге тем временем продолжается подготовка к Главному военно-морскому параду ко Дню ВМФ. Недавно в город прибыл фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

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