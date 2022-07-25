Корабли НАТО встали недалеко от Петербурга. Три судна «гостят» в Эстонии

В Эстонию прибыли корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1 — Standing NATO Maritime Group 1). Об этом 25 июля пишет «Интерфакс».



Штабной корабль ВМС Нидерландов HNLMS Karel Doorman (флагман SNMG1) и португальский фрегат NRP Corte-Real пришвартовались у причальной стенки в Старой гавани Таллина утром в понедельник. А британский танкер RFA Tidesurge прибыл в порт Мууга.



В Эстонии эти корабли смогут пополнить свои запасы и приготовиться к выполнению дальнейших задач, а также «ознакомиться с условиями и особенностями местной акватории».

