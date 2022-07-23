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    Американский эсминец с «Томагавками» вышел в Финский залив

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    Ракетный эсминец USS Arleigh Burke вышел в Финский залив после учений с боевыми кораблями Финляндии и Швеции в Балтийском море.

    О передвижениях эсминца сообщает 6-й оперативный флот США 23 июля. Со вторника он находился в Хельсинки, а теперь вышел в залив.

    Эсминец USS Arleigh Burke (DDG 51) оснащен крылатыми ракетами Tomahawk, зенитными управляемыми ракетами RIM-66 SM-2 («Стандарт-2») и противолодочными управляемыми ракетами RUM-139 ASROC. Корабль способен выполнять разнообразные задачи, благодаря своему мощному и сбалансированному вооружению, управляемому единой системой «Иджис». Он может нести до 56 ракет «Томагавк».

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