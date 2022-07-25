Напоить всю страну. Вологодский губернатор пообещал увеличить производство иван-чая в полтора раза

Объем производства иван-чая в Вологодской области в 2022 году пообещали увеличить в 1,5 раза — с 200 до 300 тонн. Меры господдержки федерального уровня, которых ждут производители, откроют для них экспортные рынки. Об этом в понедельник, 25 июля, заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.



«В Череповце расположено самое крупное предприятие в стране, да и в мире, по производству иван-чая. Объем производства в прошлом году составил 200 тонн, по итогам 2022 года ожидается более 300 тонн. Меры господдержки, которые будут предоставлены и уже предоставлены предприятию, (…) позволят создать конкурентный продукт для поставок не только во все крупные федеральные и региональные сети, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья», — цитирует Кувшинникова ТАСС.

