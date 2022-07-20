Иван-чай, который Путин назвал полезнее колы, могут включить в список сельхозпродукции

Минсельхоз прорабатывает вопрос о включении иван-чая в перечень сельхозпродукции, что позволит его производителям использовать все меры господдержки для российских растениеводов. Об этом министерство сообщает 20 июля в своём Telegram-канале.



Напиток, отметили там, имеет все качества, необходимые для того, чтобы «подвинуть» обычный чай и кофе на полках магазинов, а также занять достойное место в потребительской корзине.