Иван-чай, который Путин назвал полезнее колы, могут включить в список сельхозпродукции

Минсельхоз прорабатывает вопрос о включении иван-чая в перечень сельхозпродукции, что позволит его производителям использовать все меры господдержки для российских растениеводов. Об этом министерство сообщает 20 июля в своём Telegram-канале.
Напиток, отметили там, имеет все качества, необходимые для того, чтобы «подвинуть» обычный чай и кофе на полках магазинов, а также занять достойное место в потребительской корзине.
В ведомстве добавили, что дополнительно подумают, как ещё можно поддержать производителей иван-чая.
«Фонтанка» писала, что на форуме «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив президент России Владимир Путин сравнил иван-чай и кока-колу, сделав вывод не в пользу последней. Глава государства пообещал дать указание министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву по развитию производства отечественного горячего напитка.