«Одна химия». Путин раскритиковал кока-колу и одобрил иван-чай

Президент России Владимир Путин сравнил иван-чай и кока-колу и сделал вывод не в пользу последней. Своим мнением он поделился 20 июля на форуме «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив. Его транслировали 20 июля на телеканале «Россия 24».

«Шутки шутками, но это наверняка полезнее, чем какая-нибудь кока-кола. Там одна химия», — согласился Путин с членом Союза производителей иван-чая Александром Хлыновым, который предложил президенту развивать производство напитка в России.