Лавров: Удар по военным объектам в Одессе не мешает вывозу зерна из Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что достигнутые в Стамбуле договоренности по «зерновому коридору» не запрещают России продолжать спецоперацию на Украине. Так он ответил на вопрос об ударе по военным объектам в порту Одессы.



«Нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели. <…> Представители секретариата ООН вчера подтвердили такое прочтение документов», — сказал он 25 июля на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Республики Конго.

