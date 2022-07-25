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    Боевые действия на Украине

    Лавров: Удар по военным объектам в Одессе не мешает вывозу зерна из Украины

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    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что достигнутые в Стамбуле договоренности по «зерновому коридору» не запрещают России продолжать спецоперацию на Украине. Так он ответил на вопрос об ударе по военным объектам в порту Одессы.

    «Нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели. <…> Представители секретариата ООН вчера подтвердили такое прочтение документов», — сказал он 25 июля на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Республики Конго.

    По словам Лаврова, цели, по которым были нанесены высокоточные удары, находились в отдельной, военной, части одесского порта.

    «Целями являлись боевой катер ВМС Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокорабельные ракеты «Гарпун». Доставили их для того, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота. <…> Теперь эти «Гарпуны» нам угроз не представляют», — подчеркнул Лавров.

    Кроме того, он добавил, что зерновой терминал находится на «значительном» расстоянии от военной части порта. «Никаких препятствий, чтобы зерно начало доставляться к заказчикам, не существует», — отметил министр.

    Ранее аналогичную позицию высказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что удар никак не связан с инфраструктурой для вывоза зерна и не должен повлиять на выполнение «стамбульского соглашения».

    Накануне Минобороны РФ заявило, что в морском порту Одессы высокоточными ракетами большой дальности морского базирования был уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль. Также военное ведомство добавило, что был уничтожен склад противокорабельных ракет Harpoon.

    Украина и Турция 22 июля подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же — зеркальное — соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, которое касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

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