Минобороны РФ заявило, что в порту Одессы уничтожен украинский военный корабль и склад ракет

Министерство обороны РФ заявило, что в морскому порту Одессы высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль. Об этом говорится в сообщении военного ведомства 24 июля.
Минобороны добавляет, что был уничтожен склад противокорабельных ракет Harpoon. Также, по данным ведомства, выведено из строя предприятие, которое ремонтировало и модернизировало корабли ВМС Украины.
О ракетном ударе по порту Одессы СМИ стали писать накануне, 23 июля. Министерство обороны ранее ситуацию не комментировало. Турецкое военное ведомство со ссылкой на «российскую сторону» заявляло о непричастности России.
Первой ситуацию прокомментировала глава МИД Мария Захарова, которая рассказала, что ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта.