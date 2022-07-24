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    Боевые действия на Украине

    Минобороны РФ заявило, что в порту Одессы уничтожен украинский военный корабль и склад ракет

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    Министерство обороны РФ заявило, что в морскому порту Одессы высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль. Об этом говорится в сообщении военного ведомства 24 июля.

    Минобороны добавляет, что был уничтожен склад противокорабельных ракет Harpoon. Также, по данным ведомства, выведено из строя предприятие, которое ремонтировало и модернизировало корабли ВМС Украины.

    О ракетном ударе по порту Одессы СМИ стали писать накануне, 23 июля. Министерство обороны ранее ситуацию не комментировало. Турецкое военное ведомство со ссылкой на «российскую сторону» заявляло о непричастности России.

    Первой ситуацию прокомментировала глава МИД Мария Захарова, которая рассказала, что ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта.

    Украина и Турция 22 июля подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же — зеркальное — соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, которое касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

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