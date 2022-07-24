Минобороны РФ заявило, что в порту Одессы уничтожен украинский военный корабль и склад ракет

Министерство обороны РФ заявило, что в морскому порту Одессы высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль. Об этом говорится в сообщении военного ведомства 24 июля.



Минобороны добавляет, что был уничтожен склад противокорабельных ракет Harpoon. Также, по данным ведомства, выведено из строя предприятие, которое ремонтировало и модернизировало корабли ВМС Украины.