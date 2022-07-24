«По любимому киевским режимом адресу». В МИД России рассказали, кто нанес удар по порту Одессы

«Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», — написала она в своем telegram-канале 24 июля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия нанесла удар по военному катеру в порту Одессы ракетами «Калибр».

По данным Reuters, 23 июля две российские ракеты «Калибр» поразили инфраструктуру в Одесском порту, еще две были сбиты силами противовоздушной обороны Украины.

Минобороны Турции сообщило о непричастности России к атаке на порт Одессы. Об этом, по словам главы ведомства Халуси Акара, ему сообщила «российская сторона».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «безоговорочно» осудил удары по украинскому порту Одесса. Но какие удары имеются в виду и кто именно их нанес, в сообщении на сайте ООН не говорилось.