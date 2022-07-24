«По любимому киевским режимом адресу». В МИД России рассказали, кто нанес удар по порту Одессы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия нанесла удар по военному катеру в порту Одессы ракетами «Калибр».
«Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», — написала она в своем telegram-канале 24 июля.
Минобороны России пока официально не комментировало происшедшее.
По данным Reuters, 23 июля две российские ракеты «Калибр» поразили инфраструктуру в Одесском порту, еще две были сбиты силами противовоздушной обороны Украины.
Минобороны Турции сообщило о непричастности России к атаке на порт Одессы. Об этом, по словам главы ведомства Халуси Акара, ему сообщила «российская сторона».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «безоговорочно» осудил удары по украинскому порту Одесса. Но какие удары имеются в виду и кто именно их нанес, в сообщении на сайте ООН не говорилось.
Украина и Турция 22 июля подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же — зеркальное — соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, которое касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.