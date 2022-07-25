В Петербурге на подпись под обращением к Путину против реновации — длинная очередь

Реновация НОВОСТИ
В Петербурге горожане активно собирают живые подписи под обращением к президенту России Владимиру Путину против новой волны реновации в городе. Накануне, 24 июля, на Витебском проспекте местные жители выстроились в длинную очередь.
Сборщики призывали собравшихся не толпиться, подписывать и отходить, чтобы не вызывать нареканий со стороны властей.
По информации «Фонтанки», такие сборы уже прошли в некоторых локациях, в частности в Невском районе, а 30 июля сбор запланирован во Фрунзенском районе.
В обращении к президенту России подписанты требуют «очеловечить» закон о комплексном развитии территорий. Из самых болезненных пунктов: норма о переселении в любую точку в черте города и всего 90 дней на проведение общего собрания собственников как единственный способ избежать сноса в случае попадания в проект КРТ. В обращении содержится просьба направить усилия на расселение нуждающихся в улучшении жилищных условий и очередников, которые десятилетиями ждут своих квартир.
Ранее «Фонтанка» писала, что за подобной встречей петербуржцев по сносу хрущевок на Малой Охте приглядывали полиция и неизвестный с камерой.