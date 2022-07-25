В Петербурге на подпись под обращением к Путину против реновации — длинная очередь

В Петербурге горожане активно собирают живые подписи под обращением к президенту России Владимиру Путину против новой волны реновации в городе. Накануне, 24 июля, на Витебском проспекте местные жители выстроились в длинную очередь.

Сборщики призывали собравшихся не толпиться, подписывать и отходить, чтобы не вызывать нареканий со стороны властей.

По информации «Фонтанки», такие сборы уже прошли в некоторых локациях, в частности в Невском районе, а 30 июля сбор запланирован во Фрунзенском районе.