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    В Петербурге на подпись под обращением к Путину против реновации — длинная очередь

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    16 комментариев

    Реновация НОВОСТИ

    В Петербурге горожане активно собирают живые подписи под обращением к президенту России Владимиру Путину против новой волны реновации в городе. Накануне, 24 июля, на Витебском проспекте местные жители выстроились в длинную очередь.

    Сборщики призывали собравшихся не толпиться, подписывать и отходить, чтобы не вызывать нареканий со стороны властей.

    По информации «Фонтанки», такие сборы уже прошли в некоторых локациях, в частности в Невском районе, а 30 июля сбор запланирован во Фрунзенском районе.

    В обращении к президенту России подписанты требуют «очеловечить» закон о комплексном развитии территорий. Из самых болезненных пунктов: норма о переселении в любую точку в черте города и всего 90 дней на проведение общего собрания собственников как единственный способ избежать сноса в случае попадания в проект КРТ. В обращении содержится просьба направить усилия на расселение нуждающихся в улучшении жилищных условий и очередников, которые десятилетиями ждут своих квартир.

    Ранее «Фонтанка» писала, что за подобной встречей петербуржцев по сносу хрущевок на Малой Охте приглядывали полиция и неизвестный с камерой.

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    Комментарии 16

    муматор25 Июл 2022 в 17:22
    наивные.
    +0-0
    maksmar55525 Июл 2022 в 17:19
    Молодцы жители!
    +0-0
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