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    Фигуристка Трусова рассказала, намерена ли она завершить карьеру

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    Российская фигуристка Александра Трусова на фестивале VK Fest в Петербурге рассказала о своих эмоциях после серебряной медали на Олимпиаде в Пекине.

    «Было ли у меня желание уйти из спорта? Все знают ответ на этот вопрос (с усмешкой). На Олимпиаде была минутная слабость. А так, чтобы серьезно обдумывать, — никогда. Я сейчас готовлюсь к сезону, живу настоящим. Недавно у нас закончился сбор в Новогорске», — заявила фигуристка.

    По ее словам, к олимпийскому сезону она начала готовиться с мая. И уже тогда стала отрабатывать все прыжки.

    «На самой Олимпиаде я волновалась меньше всего. Всю жизнь я говорила себе, что переживать не надо. И когда вышла на лёд, вообще не было нервов. Это удивительно! Я получила огромное удовольствие от прокатов», — подчеркнула Трусова.

    На Олимпиаде в Пекине она рассчитывала на золото, но стала лишь серебряной призеркой. Девушка тогда очень эмоционально отреагировала. Ее истерику увидел весь мир в прямом эфире. В июне Трусова даже пробовала себя в лёгкой атлетике, но потом решила всё-таки продолжить карьеру фигуристки.

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