Фигуристка Трусова рассказала, намерена ли она завершить карьеру

Российская фигуристка Александра Трусова на фестивале VK Fest в Петербурге рассказала о своих эмоциях после серебряной медали на Олимпиаде в Пекине.

«Было ли у меня желание уйти из спорта? Все знают ответ на этот вопрос (с усмешкой). На Олимпиаде была минутная слабость. А так, чтобы серьезно обдумывать, — никогда. Я сейчас готовлюсь к сезону, живу настоящим. Недавно у нас закончился сбор в Новогорске», — заявила фигуристка.

По ее словам, к олимпийскому сезону она начала готовиться с мая. И уже тогда стала отрабатывать все прыжки.