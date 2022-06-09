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    Фигуристка Трусова перешла в легкую атлетику и заняла последнее место в прыжках в длину

    4028
    2 комментария

    Серебряный призёр Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова стала участницей юниорского турнира по легкой атлетике в Москве. Она показала последний результат в соревнованиях по прыжкам в длину.

    Трусова исполнила четыре попытки. Лучший результат — 4,10 м. С ним она заняла шестое место из шести возможных.

    Результаты юниорского турнира на Неделе лёгкой атлетики (девушки):

    1. Светлана Антошина (Брянск) — 6,09 м.

    2. Анастасия Кукушкина (Саратов) — 6,09 м.

    3. Виолетта Разбейко (Краснодар) — 5,88 м.

    4. Виктория Кожокар (Москва) — 5,48 м.

    5. Влада Михеева (Иваново) — 5,41 м.

    6. Александра Трусова (Москва) — 4,10 м.

    Тем не менее фигуристка выполнила второй юношеский разряд за прыжок на 4,00 м. После соревнований Трусова заявила, что всё-таки продолжит карьеру фигуристки, несмотря на бурные эмоции, которые увидел весь мир на Олимпиаде в Пекине.

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    Комментарии (2)

    zelf
    В её возрасте, минимум без первого взрослого, легкой атлетикой заниматься уже не стОит.
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