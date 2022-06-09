Фигуристка Трусова перешла в легкую атлетику и заняла последнее место в прыжках в длину

Серебряный призёр Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова стала участницей юниорского турнира по легкой атлетике в Москве. Она показала последний результат в соревнованиях по прыжкам в длину.
Трусова исполнила четыре попытки. Лучший результат — 4,10 м. С ним она заняла шестое место из шести возможных.
Результаты юниорского турнира на Неделе лёгкой атлетики (девушки):
1. Светлана Антошина (Брянск) — 6,09 м.
2. Анастасия Кукушкина (Саратов) — 6,09 м.
3. Виолетта Разбейко (Краснодар) — 5,88 м.
4. Виктория Кожокар (Москва) — 5,48 м.
5. Влада Михеева (Иваново) — 5,41 м.
6. Александра Трусова (Москва) — 4,10 м.
Тем не менее фигуристка выполнила второй юношеский разряд за прыжок на 4,00 м. После соревнований Трусова заявила, что всё-таки продолжит карьеру фигуристки, несмотря на бурные эмоции, которые увидел весь мир на Олимпиаде в Пекине.