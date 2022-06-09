Фигуристка Трусова перешла в легкую атлетику и заняла последнее место в прыжках в длину

Серебряный призёр Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова стала участницей юниорского турнира по легкой атлетике в Москве. Она показала последний результат в соревнованиях по прыжкам в длину.



Трусова исполнила четыре попытки. Лучший результат — 4,10 м. С ним она заняла шестое место из шести возможных.