«Запасайтесь заранее». Петербуржцы жалуются, что на «Скандинавии» было не купить «гринкарты» — кончились бланки.

«Вчера ездили в Финляндию через Брусничное. Во всех пунктах продажи «Зеленой карты» в районе 10 утра не было бланков. В одном из них закончились прямо перед нами, на «Лукойле» тоже не было. Пришлось покупать у финнов. Ценник у финнов ужас, 180 евро на месяц», — рассказывает одна из посетительниц форума «Литтлван» в тематическом чате .

Петербуржцы, которым вот уже неделю как открыли границы для туристических поездок в Финляндию, кажется, раскупили все «гринкарты» в придорожных пунктах страховых компаний.

«Фонтанка» обратилась к городским страховым брокерам: в пяти местах корреспондента заверили, что бланки в городских отделениях есть в наличии. Лишь в одном из них признались, что у них остался только один бланк, но пообещали, что в понедельник запас пополнится.

Пункты на самой трассе, с которыми связывалась «Фонтанка», подтверждали, что проблема с бланками в несколько предыдущих дней действительно была, но их «уже подвезли».

В отличие от ОСАГО, страхование ответственности за рубежом, которое покрывает «Зеленая карта», не может быть в электронном виде — только на бумажном бланке. Кстати, страховщики напомнили, что из-за решения европейских страховщиков разорвать отношения с Россией с мая 2023 года купленные в России бланки не будут признаваться. Так что сейчас ни одна из страховых в Петербурге не продает годичные страховки — только до мая (10 месяцев). Актуальная цена — около 13 тысяч рублей. Для разовой поездки (на 15 дней) стоимость полиса составит 1 670 рублей.