«Всё совпало». Крупнейшие автобусные перевозчики объяснили исчезновение билетов в Финляндию и Эстонию

Крупнейшие автобусные операторы Lux Express и «Эколайнс» прокомментировали исчезновение из продажи билетов в Таллин и Хельсинки. Ранее «Фонтанка» обратила внимание, что доступных мест в системах бронирования перевозчиков нет примерно до середины августа. По словам компаний, билеты просто раскупили.



«После того как 4 июля было объявлено о снятии ограничений, билеты на автобусные рейсы из Петербурга стали раскупаться значительно быстрее, чем ранее», — сообщили в Lux Express. А с 15 июля, когда клиенты увидели, что можно действительно ехать в Прибалтику и Суоми без коронавирусных ограничений, спрос вырос еще сильнее. «Например, за период с 4 по 18 июля на линиях из Петербурга рост продаж к предыдущим двум неделям составил 37 % », — рассказали в компании.