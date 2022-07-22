Модная рокировка. Магазины Mango могут открыться на месте Marks&Spencer

Турецкая группа Fiba Retail, которая по франшизе управляет в России магазинами британской марки Marks&Spencer, может стать одним из новых партнеров испанской сети Mango. Об этом 22 июля сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
По данным издания, открытие новых торговых точек ритейлера планируется на месте магазинов Marks&Spencer. Первый магазин может начать работать в Москве в ТРК «Гагаринский».
Ранее «Фонтанка» сообщала, что Fiba Retail уже начала закрывать магазины Marks&Spencer. В Петербурге последняя точка прекратит работу в августе. Ранее британский франчайзер заявил о намерении прекратить работу в России.
Fashion-ретейлер Mango, который также объявил об уходе с рынка, намерен передать свои российские магазины партнерам, рассказали «Фонтанке» участники рынка. Всего испанская компания напрямую владеет 55 точками в России, в то время как 53 магазина принадлежат франчайзи. Но здесь перезапуск тормозят переговоры с ТЦ: партнеры не готовы платить те же ставки, что сама испанская сеть, и пытаются сбить их в два раза, арендодатели не согласны. В итоге собственные магазины закрыты, а за аренду продолжает платить ООО «Манго Раша».