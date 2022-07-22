Модная рокировка. Магазины Mango могут открыться на месте Marks&Spencer

Турецкая группа Fiba Retail, которая по франшизе управляет в России магазинами британской марки Marks&Spencer, может стать одним из новых партнеров испанской сети Mango. Об этом 22 июля сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.



По данным издания, открытие новых торговых точек ритейлера планируется на месте магазинов Marks&Spencer. Первый магазин может начать работать в Москве в ТРК «Гагаринский».

Ранее «Фонтанка» сообщала, что Fiba Retail уже начала закрывать магазины Marks&Spencer. В Петербурге последняя точка прекратит работу в августе. Ранее британский франчайзер заявил о намерении прекратить работу в России.