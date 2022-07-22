    Пробки

    3/10

    usd56.48eur57.11
    Сравниваем ценыШестая волна COVIDРеновация 2.0Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Экономика и санкции

    Модная рокировка. Магазины Mango могут открыться на месте Marks&Spencer

    458
    обсудить

    Турецкая группа Fiba Retail, которая по франшизе управляет в России магазинами британской марки Marks&Spencer, может стать одним из новых партнеров испанской сети Mango. Об этом 22 июля сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

    По данным издания, открытие новых торговых точек ритейлера планируется на месте магазинов Marks&Spencer. Первый магазин может начать работать в Москве в ТРК «Гагаринский».

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что Fiba Retail уже начала закрывать магазины Marks&Spencer. В Петербурге последняя точка прекратит работу в августе. Ранее британский франчайзер заявил о намерении прекратить работу в России.

    Fashion-ретейлер Mango, который также объявил об уходе с рынка, намерен передать свои российские магазины партнерам, рассказали «Фонтанке» участники рынка. Всего испанская компания напрямую владеет 55 точками в России, в то время как 53 магазина принадлежат франчайзи. Но здесь перезапуск тормозят переговоры с ТЦ: партнеры не готовы платить те же ставки, что сама испанская сеть, и пытаются сбить их в два раза, арендодатели не согласны. В итоге собственные магазины закрыты, а за аренду продолжает платить ООО «Манго Раша».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close