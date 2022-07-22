Крупнейший в Европе порт в Роттердаме остановил контейнерные перевозки в Россию

Крупнейший порт в Европе и мире — порт Роттердама в Нидерландах объявил о прекращении контейнерных перевозок в Россию и из нее. Об этом говорится в сообщении на сайте порта 22 июля.



Представители порта указали, что объемы угля, нефти и СПГ из России снижаются, но при этом резко вырос импорт угля и СПГ из других стран.



Запрет на доступ в европейские порты для российских судов включен в пятый пакет антироссийских санкций. Еще до принятия нового пакета ограничительных мер некоторые компании отказались сотрудничать с Россией. 1 марта оператор порта Гамбург объявил об остановке обработки грузов в российские порты, а 22 марта крупнейший контейнерный перевозчик Maersk заявил о фактическом прекращении работы в России.

