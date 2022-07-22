ЕС ввел санкции против главы ЗакСа Петербурга Александра Бельского

Евросоюз ввел санкции против председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского.
Детали седьмого пакета опубликованы в официальном журнале ЕС 21 июля.
«Как председатель Законодательного собрания господин Бельский является значимым политиком в Санкт-Петербурге и за его пределами», — говорится в тексте документа.
Ранее стало известно, что в санкционный список также попали первый заместитель премьер-министра РФ Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин, президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург), депутат Госдумы Адам Делимханов, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков и другие.