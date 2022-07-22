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    ЕС ввел санкции против главы ЗакСа Петербурга Александра Бельского

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    Евросоюз ввел санкции против председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского.

    Детали седьмого пакета опубликованы в официальном журнале ЕС 21 июля.

    «Как председатель Законодательного собрания господин Бельский является значимым политиком в Санкт-Петербурге и за его пределами», — говорится в тексте документа.

    Ранее стало известно, что в санкционный список также попали первый заместитель премьер-министра РФ Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин, президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург), депутат Госдумы Адам Делимханов, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков и другие.

    Евросоюз в рамках седьмого пакета санкций запретил импорт золота и ювелирных изделий из России. При этом есть и ряд ослаблений — снятие запрета на поставки в РФ ряда товаров и услуг для авиаотрасли и вывод из-под ограничений сделок по сельхозпродукции и транспортировке нефти.

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