Смольный ищет партнера для строительства перинатального центра. Проект ГЧП пытаются реализовать с 2014 года

Комитет по инвестициям Петербурга опубликовал решение о создании перинатального центра в Калининском районе. Как говорится в сообщении ведомства от 21 июля, для Петербурга он станет одним из крупнейших по количеству коек.

Проект реализуют на основе механизма государственно-частного партнерства. Заявки о готовности участия в конкурсе принимаются с 21 июля. Итоги будут подведены 6 сентября 2022 года.

Перинатальный центр будет введен в эксплуатацию через четыре года после заключения соглашения о ГЧП. Как следует из документа, город предоставит партнеру капитальный грант на 10 млрд рублей, а также выделит субсидию в виде инвестиционного платежа (не более 11,8 млрд рублей) и эксплуатационного платежа (не более 1,1 млрд рублей). Всего капитальные расходы оцениваются в 15,3 млрд рублей.

О том, что роддом № 17, признанный аварийным и закрытый ещё в 2013 году, реконструируют на основе ГЧП, стало известно еще в 2014 году. В качестве потенциального инвестора называли «АВА-Петер».