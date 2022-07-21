Смольный ищет партнера для строительства перинатального центра. Проект ГЧП пытаются реализовать с 2014 года

Комитет по инвестициям Петербурга опубликовал решение о создании перинатального центра в Калининском районе. Как говорится в сообщении ведомства от 21 июля, для Петербурга он станет одним из крупнейших по количеству коек.
Проект реализуют на основе механизма государственно-частного партнерства. Заявки о готовности участия в конкурсе принимаются с 21 июля. Итоги будут подведены 6 сентября 2022 года.
Перинатальный центр будет введен в эксплуатацию через четыре года после заключения соглашения о ГЧП. Как следует из документа, город предоставит партнеру капитальный грант на 10 млрд рублей, а также выделит субсидию в виде инвестиционного платежа (не более 11,8 млрд рублей) и эксплуатационного платежа (не более 1,1 млрд рублей). Всего капитальные расходы оцениваются в 15,3 млрд рублей.
О том, что роддом № 17, признанный аварийным и закрытый ещё в 2013 году, реконструируют на основе ГЧП, стало известно еще в 2014 году. В качестве потенциального инвестора называли «АВА-Петер».
В июне 2019 года о желании построить перинатальный центр на месте аварийного роддома в партнерстве с городом сообщила компания «ЕКС». Во время Петербургского международного экономического форума Смольный подписал с ней соглашение о сотрудничестве.
В начале 2022 года стало известно, что правительство РФ выделит Петербургу из федерального бюджета свыше пяти миллиардов рублей на создание перинатального центра. Предполагается, что перинатальный центр на улице Вавиловых будет рассчитан на 260 коек. Медицинские услуги будут оказываться СПб ГБУЗ «Родильный дом № 17» по системе обязательного медицинского страхования. В нем также будут неонатологический стационар, бактериологическая лаборатория и лаборатория молекулярной диагностики, отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики.