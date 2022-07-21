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    Уголовное дело возбудили после убийства в Кудрово. В женщину стреляли дважды

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    СК возбудил уголовное дело по факту убийства 44-летней предпринимательницы в Кудрово. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба ведомства.

    Тело женщины было обнаружено в четверг в подъезде дома на Венской улице. По предварительной версии, неизвестный дождался свою жертву у квартиры и не менее двух раз выстрелил ей в голову. На месте найдена гильза от пистолета.

    Следователи осмотрели место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения и допросили свидетелей. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

    «Фонтанка» рассказывала, что убита была 44-летняя предпринимательница Вера Рунова. Летом прошлого года она уже подвергалась нападению. Известно, что женщина вела долговую судебную тяжбу. Подробнее об этой истории читайте здесь.

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