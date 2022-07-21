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    Серпом по Фаберже. В США заявили, что нашли драгоценное яйцо на арестованной яхте российского бизнесмена

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    На изъятой властями США яхте, которую ФБР связывает с одним из российских бизнесменов, предположительно нашли яйцо Фаберже. Об этом 21 июля заявила замглавы американского Минюста Лиза Монако.

    «Мы находим очень интересные вещи на яхтах... которые сейчас находятся в Сан-Диего. Мы нашли Фаберже или предположительно яйцо Фаберже на одной из них», – сказала она (цитата по РИА Новости).

    Замминистра не уточнила, кому принадлежит судно. The Guardian уточняет, что речь идет о яхте Amadea, которую доставили с Фиджи в Сан-Диего в конце прошлого месяца. СМИ связывают ее с попавшим под санкции миллиардером и сенатором Сулейманом Керимовым.

    «Фонтанка» писала, что власти республики задержали яхту Amadea 14 апреля после того, как она «вошла в исключительную экономическую зону Фиджи без надлежащего разрешения властей». Минюст США направил ордер на ее изъятие, после чего яхта была арестована. После судебной тяжбы Верховный суд Фиджи разрешил американцам забрать судно.

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