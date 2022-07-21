Variety залез в кошельки к звездам: опубликован рейтинг заработков в Голливуде

Издание Variety 20 июля поделилось масштабным исследованием доходов голливудских звезд. Так, первую строчку в нем занял предсказуемо Том Круз, чей фильм «Топ Ган: Мэверик» уже стал самым кассовым в истории своей студии.



Интересно, что помимо оговоренного гонорара Круз получит процент от всех сборов картины (для раскрутки которой он сделал, правда, немало). Актер получил такой контракт ценой снижения гонорара за следующие роли. Так что назвать точную цифру, на которую разбогател артист, не получится, но это свыше 100 миллионов долларов.

