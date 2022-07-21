Variety залез в кошельки к звездам: опубликован рейтинг заработков в Голливуде

Издание Variety 20 июля поделилось масштабным исследованием доходов голливудских звезд. Так, первую строчку в нем занял предсказуемо Том Круз, чей фильм «Топ Ган: Мэверик» уже стал самым кассовым в истории своей студии.
Интересно, что помимо оговоренного гонорара Круз получит процент от всех сборов картины (для раскрутки которой он сделал, правда, немало). Актер получил такой контракт ценой снижения гонорара за следующие роли. Так что назвать точную цифру, на которую разбогател артист, не получится, но это свыше 100 миллионов долларов.
Любопытно, но один из руководителей студии заявил изданию, что только двое актеров оправдывают свои космические гонорары: один из них это как раз Том Круз, а второй — Дуэйн Джонсон. Впрочем, Скала — только на пятой строчке с 22,5 миллионами за фильм «Черный Адам». А обошли его Уилл Смит (35 миллионов) с «Эмансипацией», чей выход отложили из-за пощечины, которую актер отвалил ведущему оскаровской церемонии, Леонардо Ди Каприо (30 миллионов) с «Убийцами цветочной Луны» Мартина Скорсезе и звезда красных дорожек Брэд Питт (также 30 миллионов) за фильм о «Формуле-1».
Интересно, что первая женщина в списке стоит только на 18-м месте — это Марго Робби (12,5 миллионов), снявшаяся в картине «Барби» с Райаном Гослингом, который оказался в рейтинге на одну строчку выше ее.