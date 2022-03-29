Лишать ли Уилла Смита «Оскара» за оплеуху ведущему — решат на собрании

Уилл Смит дал пощечину комику Крису Року прямо на сцене посреди телетрансляции, после того как тот пошутил о его жене Джаде Пинкетт-Смит. Тогда ведущий свел все к шутке, а позже на церемонии Уилл Смит получил свой первый «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард».

Исполнительный комитет кинопремии «Оскар» 30 марта проведет собрание, на котором обсудит, лишать ли статуэтки актера Уилла Смита, который в прямом эфире церемонии ударил ведущего . Об этом 29 марта сообщило издание The Guardian .

На следующий день учредитель премии, Академия кинематографических искусств и наук, выступила с заявлением, осуждающим насилие в любой форме и объявила, что начнет расследование для определения дальнейших действий.



28 марта сам виновник инцидента выпустил заявление, в котором извинился перед Академией и Крисом Роком. «Мое поведение на вчерашней церемонии вручения премии «Оскар» было неприемлемым и непростительным», — признал Уилл Смит.



Ранее оскаровская Академия еще ни разу не лишала своих лауреатов премий. Даже скандальный продюсер Харви Вайнштейн, осужденный за сексуальные преступления и лишенный членства в Академии, остался при своих наградах, как и режиссер Роман Полански, обвиненный в изнасиловании несовершеннолетней.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, как прошла церемония вручения главной кинонаграды и кто получил заветные статуэтки.

