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    «Вбрасывают разные утки». Песков прокомментировал состояние здоровья Путина

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    Здоровье президента России Владимира Путина в норме, заявил 21 июля его пресс-секретарь Дмитрий Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать публикации на эту тему в западных СМИ.

    «Хорошо, у него всё нормально со здоровьем. Вы знаете, что и украинские информационные специалисты в кавычках, и американские, и британские, они в последние месяцы вбрасывают разные утки насчет состояния здоровья президента. Это не что иное, как утки. Мы об этом говорим», — цитирует Пескова РИА Новости.

    Напомним, что накануне после встречи в Тегеране президент России Владимир Путин несколько раз покашливал во время выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени». Сам российский лидер объяснил это работой кондиционера.

    По словам Дмитрия Пескова, он тоже столкнулся с этой проблемой: «Что касается кондиционеров, то да, действительно, жара, на улице 40, в кондиционерах прохладно, я тоже осип, у меня то же самое. Не знаю, что у других из делегации, но ничего, так бывает, ничего страшного».

    Физическое состояние Путина уже успел прокомментировать во время своего выступления директор ЦРУ Уильям Бернс. Он утверждает, что президент России «слишком здоров».

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