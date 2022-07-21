«Вбрасывают разные утки». Песков прокомментировал состояние здоровья Путина

Здоровье президента России Владимира Путина в норме, заявил 21 июля его пресс-секретарь Дмитрий Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать публикации на эту тему в западных СМИ.

«Хорошо, у него всё нормально со здоровьем. Вы знаете, что и украинские информационные специалисты в кавычках, и американские, и британские, они в последние месяцы вбрасывают разные утки насчет состояния здоровья президента. Это не что иное, как утки. Мы об этом говорим», — цитирует Пескова РИА Новости.