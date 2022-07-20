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    США рассчитывают, что «Северный поток» возобновит работу

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    США рассчитывают на возобновление работы газопровода «Северный поток-1», чтобы обеспечить энергетическую безопасность Европы в краткосрочной перспективе. Об этом 20 июля заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

    Как пишет РИА Новости, Прайс отметил, что на краткосрочную перспективу, пока Европа не снизит зависимость от российских энергоносителей, «возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам континента восполнить свои резервы, повысив энергетическую безопасность и устойчивость».

    Канада уже отправила турбину, необходимую для газопровода «Северный поток», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В самом «Газпроме» заявили, что все еще не получили от Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС «Портовая» в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС.

    По словам Владимира Путина, если турбина не придет в Россию, то газопровод будет поставлять в Европу только 30 миллионов кубометров газа в сутки вместо нынешних 60 млн. Сейчас «Северный поток» остановлен из-за планового ремонта. Поставки должны возобновиться 21 июля.

    «Газпром» ранее заявил об остановке одного из компрессоров «Северного потока» из-за несвоевременного ремонта агрегатов Siemens. Это привело к сокращению прокачки газа через «Северный поток» на 40%. В немецкой компании объяснили задержку санкциями против России, затрудняющими доставку турбины из Канады в Россию. Но потом Германии и Канаде удалось достигнуть договоренности в виде исключения.

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