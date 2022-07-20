США рассчитывают, что «Северный поток» возобновит работу

Как пишет РИА Новости, Прайс отметил, что на краткосрочную перспективу, пока Европа не снизит зависимость от российских энергоносителей, «возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам континента восполнить свои резервы, повысив энергетическую безопасность и устойчивость».

США рассчитывают на возобновление работы газопровода «Северный поток-1», чтобы обеспечить энергетическую безопасность Европы в краткосрочной перспективе. Об этом 20 июля заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Канада уже отправила турбину, необходимую для газопровода «Северный поток», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В самом «Газпроме» заявили, что все еще не получили от Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС «Портовая» в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС.



По словам Владимира Путина, если турбина не придет в Россию, то газопровод будет поставлять в Европу только 30 миллионов кубометров газа в сутки вместо нынешних 60 млн. Сейчас «Северный поток» остановлен из-за планового ремонта. Поставки должны возобновиться 21 июля.

