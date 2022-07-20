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    Глава Еврокомиссии заявила, что Канада уже отправила турбину для «Северного потока»

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    5 комментариев

    Канада уже отправила турбину, необходимую для газопровода «Северный поток». Об этом 20 июля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Что касается «Северного потока», то России никто не мешает поставлять газ в ЕС по нему, поскольку Канада решила вернуть газовую турбину, и она уже отправлена», — сказала Урсула фон дер Ляйен (цитата по ТАСС). При этом она напомнила, что газопровод «Северный поток-2» не сертифицирован и не может быть запущен.

    18 июля «Коммерсант» со ссылкой на источники писал о том, что турбина самолетом отправлена в Германию с ремонтного предприятия в Канаде. После этого ее должны передать «Газпрому», а в Россию она якобы прибудет 24 июля.

    20 июля в самом «Газпроме» заявили, что все еще не получили от Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС «Портовая» в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС.

    По словам Владимира Путина, если турбина не придет в Россию, то газопровод будет поставлять в Европу только 30 миллионов кубометров газа в сутки вместо нынешних 60 млн. Сейчас «Северный поток» остановлен из-за планового ремонта. Поставки должны возобновиться 21 июля.

    «Газпром» ранее заявил об остановке одного из компрессоров «Северного потока» из-за несвоевременного ремонта агрегатов Siemens. Это привело к сокращению прокачки газа через «Северный поток» на 40%. В немецкой компании объяснили задержку санкциями против России, затрудняющими доставку турбины из Канады в Россию. Но потом Германии и Канаде удалось достигнуть договоренности в виде исключения.

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    Комментарии 5

    Селф20 Июл 2022 в 15:21
    А это госпожа гинеколог не уточнила, куда Канада отправила эту турбину?) В какое именно место?)
    +0-0
    27458068820 Июл 2022 в 15:21
    страна, со времен брежнева кормившаяся продажей ПИ, яростно рвет последние деловые связи с самыми платежеспособными и надежными клиентами. с каким-то самоистязающим энтузиазмом заменяя их на миллиарды нищебродов из стран четвертного и последующих миров. последние скорее будут мыться в Ганге, чем платить за газ да и вообще за все, за что нужно платить
    +0-0
    СлаваРоссии20 Июл 2022 в 15:04
    Чтобы больше было газа - надо отказаться от существующего. Чтобы цена на газ была дешевле - надо покупать его подороже - у друзей главарей евробанды - у мерикосов
    +1-0
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