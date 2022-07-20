Глава Еврокомиссии заявила, что Канада уже отправила турбину для «Северного потока»

«Что касается «Северного потока», то России никто не мешает поставлять газ в ЕС по нему, поскольку Канада решила вернуть газовую турбину, и она уже отправлена», — сказала Урсула фон дер Ляйен (цитата по ТАСС ). При этом она напомнила, что газопровод «Северный поток-2» не сертифицирован и не может быть запущен.

Канада уже отправила турбину, необходимую для газопровода «Северный поток». Об этом 20 июля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

18 июля «Коммерсант» со ссылкой на источники писал о том, что турбина самолетом отправлена в Германию с ремонтного предприятия в Канаде. После этого ее должны передать «Газпрому», а в Россию она якобы прибудет 24 июля.

20 июля в самом «Газпроме» заявили, что все еще не получили от Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС «Портовая» в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС.



По словам Владимира Путина, если турбина не придет в Россию, то газопровод будет поставлять в Европу только 30 миллионов кубометров газа в сутки вместо нынешних 60 млн. Сейчас «Северный поток» остановлен из-за планового ремонта. Поставки должны возобновиться 21 июля.

