«Ъ»: Турбина Siemens для «Северного потока» скоро прибудет в Россию

С ремонтного предприятия в Канаде самолетом в Германию отправили турбину Siemens для «Северного потока». Она ориентировочно прибудет в Россию 24 июля. Об этом в понедельник сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.



Турбину доставляют на самолете. Затем ее транспортируют на пароме и по суше через Хельсинки в Россию.



После многочисленных просьб немецких властей Канада 9 июля решила вернуть отремонтированную турбину Siemens. В ЕК заявили, что возврат турбины для «Северного потока» не нарушит санкции, поскольку они не распространяются на оборудование для транзита газа.