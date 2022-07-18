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    «Ъ»: Турбина Siemens для «Северного потока» скоро прибудет в Россию

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    7 комментариев

    С ремонтного предприятия в Канаде самолетом в Германию отправили турбину Siemens для «Северного потока». Она ориентировочно прибудет в Россию 24 июля. Об этом в понедельник сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

    Турбину доставляют на самолете. Затем ее транспортируют на пароме и по суше через Хельсинки в Россию.

    После многочисленных просьб немецких властей Канада 9 июля решила вернуть отремонтированную турбину Siemens. В ЕК заявили, что возврат турбины для «Северного потока» не нарушит санкции, поскольку они не распространяются на оборудование для транзита газа.

    «Газпром» ранее заявил об остановке одного из компрессоров «Северного потока» из-за несвоевременного ремонта агрегатов Siemens. Это привело к сокращению прокачки газа через «Северный поток» на 40%. В немецкой компании объяснили задержку санкциями против России, затрудняющими доставку турбины из Канады в Россию. Но потом Германии и Канаде удалось достигнуть договоренности в виде исключения.

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    Комментарии 7

    26186012118 Июл 2022 в 08:53
    Турбина будет в гости к нам.
    +0-0
    baddanZer18 Июл 2022 в 08:50
    Так как турбина вернулась из недружественной страны, надо бы её отправить на тестирование и испытание перед вводом в эксплуатацию. Месяца на 3-4 минимум, кто их врагов, знает, что за пакость они могли там придумать.
    +0-0
    Vasya1118 Июл 2022 в 08:10
    Как удобно устроились.
    Захотели включили санкции. Захотели выключили.
    А ведь им давно говорили, чем дольше будет продолжаться насыщение Киева западным оружуем, тем будет сложнее в дальнейшем договариваться с Россией.
    Конечно турбина не помешает. И её можно будет переориентировать на подачу газа уже в другом направлении.
    И на том, спасибо!
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