Роспотребнадзор закрывает патриотический лагерь на Коневце, на который жаловался воспитанник

Роспотребнадзор выявил нарушения в военно-патриотическом лагере «Защитник» на острове Коневец в Приозерском районе Ленобласти. Детские сборы завершатся на выходных.



Как рассказали 20 июля 47news в самом лагере, воспитанники поедут домой уже в воскресенье. Претензии РПН касаются отсутствия забора на территории, холодильников, а также обустройства кухни.



Ранее было возбуждено уголовное дело по статье об истязании в лагере «Защитник». В основу, по предварительным данным, легло заявление петербурженки, которая рассказала, что ее 11-летнего сына регулярно били на сборах. По словам женщины, подростку наносили удары руками и ногами по голове и туловищу. Били якобы инструкторы центра. По данным «Фонтанки», на побои жаловался не один ребенок.

