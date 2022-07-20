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    Роспотребнадзор закрывает патриотический лагерь на Коневце, на который жаловался воспитанник

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    4 комментария

    Роспотребнадзор выявил нарушения в военно-патриотическом лагере «Защитник» на острове Коневец в Приозерском районе Ленобласти. Детские сборы завершатся на выходных.

    Как рассказали 20 июля 47news в самом лагере, воспитанники поедут домой уже в воскресенье. Претензии РПН касаются отсутствия забора на территории, холодильников, а также обустройства кухни.

    Ранее было возбуждено уголовное дело по статье об истязании в лагере «Защитник». В основу, по предварительным данным, легло заявление петербурженки, которая рассказала, что ее 11-летнего сына регулярно били на сборах. По словам женщины, подростку наносили удары руками и ногами по голове и туловищу. Били якобы инструкторы центра. По данным «Фонтанки», на побои жаловался не один ребенок.

    Недавно «Фонтанка» поговорила с детьми и взрослыми о том, как проходят занятия в военно-патриотическом лагере на острове Коневец. Некоторое время назад оттуда увезли ребенка, который сообщил, что ему стреляли по ногам.

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    Комментарии 4

    angel of death20 Июл 2022 в 21:40
    нафиг нужны такие лагеря, где дети страдают? =/
    будет им 18 лет - тогда и будут лазить по окопам... нефиг отбирать у детей детство - им бы в футбик гонять, да валентинки девчёнкам слать чтобы на дискотеку пойти вместе...
    +0-0
    kоt-obormot20 Июл 2022 в 21:26
    Выпускайте седьмого квакена!
    +0-0
    Заливщик голосовых планок20 Июл 2022 в 21:12
    Надо бы потребнадзору проверить окопы освободителей. Чую, там тоже нет заборов и холодильников..
    +0-0
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