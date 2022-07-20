Дело об истязании возбуждено после жалоб воспитанника патриотического лагеря на Коневце

Уголовное дело по статье об истязании в патриотическом лагере на Коневце возбуждено накануне вечером следственным отделом по Приозерску. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 июля.
В основу, по предварительным данным, легло заявление петербурженки, которая рассказала, что ее 11-летнего сына регулярно били на сборах в военно-патриотическом центре «Защитник». По словам женщины, подростку наносили удары руками и ногами по голове и туловищу. Били якобы инструкторы центра.
Заявление было написано еще 12 июля. Всё это время проводилась проверка. Не исключено, что в деле в скором времени появятся новые эпизоды, потому что на побои, по данным «Фонтанки», жаловался не один ребенок.
Недавно «Фонтанка» поговорила с детьми и взрослыми о том, как проходят занятия в военно-патриотическом лагере на острове Коневец. Некоторое время назад оттуда увезли ребенка, который сообщил, что ему стреляли по ногам.