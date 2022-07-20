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    Их осталось двое. В финале за кресло британского премьера сойдутся Сунак и Трасс

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    В финальный раунд борьбы за пост лидера Консервативной партии и главы правительства Великобритании вышли бывший министр финансов страны Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс. Об этом 20 июля сообщает ТАСС, ссылаясь на Грэма Брейди — руководителя «Комитета 1922», состоящего из группы рядовых парламентариев-тори, ответственных за процесс избрания нового партийного лидера.

    По словам Брейди, в пятом туре меньше всего голосов (105) коллег по фракции получила замминистра торговли Пенни Мордонт. Она не попала в финал гонки. Тогда как Сунак набрал 137 голосов, тем самым укрепив своё лидерство. Трасс, в свою очередь, получила поддержку 111 депутатов.

    Как ожидается, результаты борьбы за пост премьера Великобритании станут известны 5 сентября. О своём желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.

    Нынешний исполняющий обязанности премьера Борис Джонсон 7 июля заявил, что уходит в отставку. Решение он принял после очередного скандала, из-за которого министры начали массово увольняться из правительства.

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