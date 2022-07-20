Их осталось двое. В финале за кресло британского премьера сойдутся Сунак и Трасс

В финальный раунд борьбы за пост лидера Консервативной партии и главы правительства Великобритании вышли бывший министр финансов страны Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс. Об этом 20 июля сообщает ТАСС, ссылаясь на Грэма Брейди — руководителя «Комитета 1922», состоящего из группы рядовых парламентариев-тори, ответственных за процесс избрания нового партийного лидера.



По словам Брейди, в пятом туре меньше всего голосов (105) коллег по фракции получила замминистра торговли Пенни Мордонт. Она не попала в финал гонки. Тогда как Сунак набрал 137 голосов, тем самым укрепив своё лидерство. Трасс, в свою очередь, получила поддержку 111 депутатов.

