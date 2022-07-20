Хованский больше не террорист. Суд в Петербурге прекратил уголовное дело блогера

Военный суд в Петербурге закончил дело блогера Юрия Хованского, даже не начав его рассматривать по существу. Как и ожидалось ранее, на стороне подсудимого оказалось время. О том, что уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности, сообщает Объединенная пресс-служба судов. Предварительное слушание состоялось 20 июля.

Хованского с шумом задержали летом 2021 года, затем арестовали и несколько месяцев продержали в СИЗО. Ему вменяли оправдание терроризма из-за песни про «Норд-Ост» и чеченцев. Защита блогера с самого начала уголовного преследования настаивала на том, что пел Хованский во время стрима, который состоялся в 2012 году. А если так, то вменять ему вторую часть статьи 205.2 УК невозможно — на момент совершения преступления ее просто не было в кодексе.

Масштабная информационная поддержка сыграла свою роль. Под Новый, 2022 год Хованского спустя полгода после ареста выпустили из СИЗО под крики поклонников. Еще через некоторое время дело переквалифицировали на первую часть, и теперь оно логически завершилось прекращением в связи с истечением срока, в который он мог быть приговорен за совершенное преступление.

Хованский был внесен в реестр Росфинмониторинга, «актив» которого не может распоряжаться своими счетами и недвижимостью. «Как сообщил «Фонтанке» адвокат Хованского Александр Передрук, у блогера нет права на реабилитацию. Из реестра он будет исключён, когда решение суда вступит в законную силу».