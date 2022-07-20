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    Автомобиль сбил велосипедистку на Невском. Полицию в дело решили не вмешивать

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    Велосипедистка пострадала в ДТП в центре Петербурга 20 июля. Однако оформлять происшествие в ГИБДД она не захотела.

    На Невском проспекте, около ТЦ «Невский центр», легковой автомобиль сбил девушку на велосипеде, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Анастасия. Судя по фото, велосипедистка в результате ударилась головой. На место приезжали две машины скорой помощи.

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» рассказали, что от оформления документов сотрудниками полиции и проведения какой-либо проверки по факту ДТП велосипедистка отказалась, пояснив, что они с автовладельцем разберутся с ситуацией сами.

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